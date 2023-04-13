Криминал 13 апреля 2023, 18:53 Пьяного водителя каршеринга задержали с партией наркотиков в ХМАО

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Полицейские ХМАО задержали водителя каршеринговой машины, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. С собой у него были наркотики, сообщило Ura.ru со ссылкой на Тelegram-канал пресс-службы УМВД по региону.

Во время обысков у мужчины обнаружили почти три килограмма запрещенных веществ, на территории округа он сбывал наркотики через тайники.

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Отмечается, что водитель приобрел запрещенные вещества, после чего арендовал автомобиль и привез их в регион для продажи.