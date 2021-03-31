Пьяного водителя будут судить за смертельное ДТП в Екатеринбурге

Суд рассмотрит дело мужчины, который устроил ДТП в состоянии алкогольного опьянения в Екатеринбурге. В результате погибли две женщины. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-секретаря свердловского главка полиции Валерия Горелых.

«Установлено, что в нарушение ПДД мужчина двигался со скоростью порядка 90 километров в час при разрешенной в 60 километров в час», — рассказал Горелых.

Уточняется, что обвиняемый сбил пешехода, а потом врезался в опору линий питания троллейбуса. Машина загорелась. В результате погибли сбитая женщина и супруга виновника аварии.