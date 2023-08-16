Криминал 16 августа 2023, 18:55 Пьяного мужчину задержали в Москве при попытке обокрасть магазин Росгвардия задержала на юге Москвы пьяного жителя Удмуртии при попытке вскрыть магазин РИА «Новости»

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Нетрезвого уроженца Удмуртии задержали в Москве представители Росгвардии. Как сообщили АГН «Москва» в пресс-службе Главного управления ведомства по столице, мужчина попытался вскрыть дверь в торговый зал сетевого магазина.

В пресс-службе уточнили, что рано утром в дежурную часть поступил тревожный сигнал из одного из охраняемых магазинов в Даниловском районе города на Люсиновской улице. По приезде росгвардейцы обнаружили поврежденную дверь в тамбур магазина.

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«Сотрудники вневедомственной охраны увидели и задержали 32-летнего жителя Удмуртской Республики, который пытался вскрыть дверь в павильон с товаром. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и внятно объяснить свой поступок не смог», — пояснили в ведомстве.

Злоумышленника уже передали в руки полиции.

Ранее на станции метро «Нагатинская» двадцатилетний молодой человек выхватил телефон из рук пассажира и сбежал из поезда, однако благодаря камерам видеонаблюдения его задержали правоохранители.