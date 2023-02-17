Криминал 17 февраля 2023, 15:18 Пьяного мужчину обокрали на 1,5 миллиона рублей на вокзале Екатеринбурга

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Пьяный мужчина стал жертвой грабителей на вокзале в Екатеринбурге. Злоумышленники украли у него рюкзак, в котором находился миллион рублей, несколько тысяч долларов, ноутбук и золотое кольцо с бриллиантом. Об этом сообщил Tagilcity.ru.

Ситуация произошла 5 февраля. Пострадавший прилетел в Екатеринбург из Москвы, чтобы навестить маму. Предварительно он решил встретиться с другом. Однако во время застолья мужчина не рассчитал с алкоголем и очнулся уже на вокзале и без имущества.

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Транспортные полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и выявили подозреваемых. Злоумышленников удалось обнаружить в квартире на Вторчермете. Они успели потратить часть средств, а также продать кольцо.

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Против одной из женщин, которая находилась в квартире, возбудили уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере.