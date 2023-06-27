Криминал 27 июня 2023, 15:27 Пьяного кавказца с ножом задержали в Казани

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Сотрудники Росгвардии задержали в Казани пьяного кавказца с ножом. Об этом сообщил Inkazan со ссылкой на пресс-службу управления.

Мужчину заметили в четверг, 22 июня. Он гулял рядом с домом № 15 по улице Сыртланова в Приволжском районе. Местные жители заявили, что злоумышленник вел себя неадекватно и размахивал ножом. На место происшествия прибыли росгвардейцы, которые задержали мужчину и доставили в отдел полиции «Горки».