Криминал 18 августа 2023, 13:56 Пьяное нападение на женщину на детской площадке в Видном проверит Следком Председателю СКР Быстрыкину доложат о проверке избиения женщины в Видном РИА «Новости»

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Жители Видного рассказали в соцсетях о том, что двое пьяных мужчин избили женщину на детской площадке в поселении. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку и доложить ему о результатах, сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Сообщалось, что в городе Видное Московской области на одной из обустроенных местными жителями площадке для отдыха с детьми двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения избили местную жительницу в ответ на ее замечание», — заявили в Следкоме.

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Следователи возбудили уголовное дело по статье 213 УК «Хулиганство». Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СКР по Московской области Александру Старикову подготовить доклад о первых результатах расследования. Центральный аппарат взял разбирательство под свой контроль.

В июле в Подмосковье задержали подозреваемых в нападении на парня из-за прически, сообщили «Известия». Будучи пьяными, они пытались снять с него скальп.