Криминал 22 мая 2023, 13:38 Пьяница устроил поножовщину на юге Москвы МВД: в Москве на Липецкой улице пьяный мужчина порезал четырех горожан Unsplash

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На юге Москвы полиция задержала пьяного злоумышленника. Он нанес ножевые ранения четырем мужчинам, рассказали в пресс-службе отдела Министерства внутренних дел (ОМВД) России по району Бирюлево Восточное.

По данным ведомства, ЧП произошло в воскресенье, 21 мая, на Липецкой улице. Пьяный мужчина набросился на четырех оппонентов с ножом. Всех пострадавших доставили в больницу.

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Сотрудники правоохранительных органов задержали 35-летнего мужчину по горячим следам. Орудие преступления изъяли на месте.

Сейчас специалисты проводят экспертизу и выясняют обстоятельства произошедшего.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 (деяние с применением оружия) и ч. 2 ст. 111 (причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия) УК РФ.

Ранее на юго-востоке столицы пьяная женщина убила сожителя ударом ножа. Она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Расследование дела взяла на контроль Люблинская межрайонная прокуратура.