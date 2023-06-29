29 июня 2023, 16:45
Пьяная жительница Самарской области угнала машину у знакомого
Жительница Самарской области в состоянии алкогольного опьянения угнала машину у знакомого. Об этом сообщил «Царьград».
В полицию обратился владелец машины. Он рассказал, что его автомобиль, который находился в Ставропольском районе, пропал. Сотрудники органов изучили записи с камер видеонаблюдения.
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Спустя время патруль ГИБДД остановил угнанную машину в Тольятти. За рулем находилась женщина 1990 года рождения. Она не имела водительских прав, а также управляла транспортным средством в состоянии опьянения.
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