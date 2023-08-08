Криминал 08 августа 2023, 20:45 Пьяная жительница Петербурга ударила ножом своего сожителя

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Жительница Санкт‑Петербурга во время застолья ударила ножом своего сожителя. Об этом сообщил Petrograd.

Преступление произошло 7 августа в доме на Гаванской улице. На место прибыли полицейские. Они выяснили, что женщина распивала алкоголь со своим сожителем. В какой-то момент между ними возникла ссора. Тогда злоумышленница схватила нож и ударила им оппонента в живот. Пострадавшего доставили в больницу с проникающим ранением, а женщину — в отдел полиции.