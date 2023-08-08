08 августа 2023, 20:45
Пьяная жительница Петербурга ударила ножом своего сожителя
Жительница Санкт‑Петербурга во время застолья ударила ножом своего сожителя. Об этом сообщил Petrograd.
Преступление произошло 7 августа в доме на Гаванской улице. На место прибыли полицейские. Они выяснили, что женщина распивала алкоголь со своим сожителем. В какой-то момент между ними возникла ссора. Тогда злоумышленница схватила нож и ударила им оппонента в живот. Пострадавшего доставили в больницу с проникающим ранением, а женщину — в отдел полиции.
Поножовщины
Реклама
Реклама