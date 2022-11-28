Криминал 28 ноября 2022, 18:04 Пьяная жительница Петербурга убила мужа ножом во время застолья

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Жительница Пушкинского района Санкт-Петербурга убила своего мужа во время распития алкоголя. Об этом сообщила Neva.Today.

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Злоумышленница позвонила в полицию 28 ноября и заявила, что обнаружила труп 61-летнего супруга в доме на бульваре Алексея Толстого в Пушкине. На место происшествия прибыли сотрудники органов, которые нашли тело с ножевым ранением. В ходе расследования удалось выяснить, что удар нанесла сама 45-летняя заявительница во время ссоры, которая возникла в ходе застолья.