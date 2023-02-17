17 февраля 2023, 00:33
Пьяная жительница Кубани зарезала сожителя
В Краснодарском крае нетрезвая женщина убила своего сожителя и отправилась спать к подруге. Об этом сообщило Nation News со ссылкой на пресс-службу регионального СК.
Пара из Славянска-на-Кубани вместе распивала алкоголь в доме на Колхозной улице. В какой-то момент между мужчиной и женщиной возникла ссора. Последняя схватила нож и нанесли своему сожителю минимум шесть ударов ножом в грудь.
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После этого местная жительница отправилась в гости к подруге, где и уснула. Вернувшись домой, женщина решила, что ее возлюбленный спит. После она продолжила распивать спиртное.
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Спустя время злоумышленницу задержали. Против нее возбудили уголовное дело.
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