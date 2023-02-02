Криминал 02 февраля 2023, 16:06 Пьяная жительница Кубани угнала автомобиль

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Сотрудники Росгвардии задержали пьяную жительницу Темрюка Краснодарского края. Выяснилось, что женщина угнала автомобиль «Ока». Об этом сообщил «Царьград».

К представителям вневедомственной охраны обратились жители города и рассказали, что женщина за рулем белой «Оки» совершает опасные маневры. Свидетели случившегося предположили, что злоумышленница села за руль в состоянии алкогольного опьянения.

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В этот же момент росгвардейцы получили ориентировку об угоне такой же машины. Спустя время женщину удалось задержать. Она отказалась от медицинского освидетельствования, однако у нее присутствовал характерный запах алкоголя.