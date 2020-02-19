Пьяная жительница Кирова угнала такси

Женщина заявила таксисту, что у нее нет наличных, а также она не помнит пин-код банковской карты. Водитель предложил ей оплатить на заправке бензин на сумму до тысячи рублей, чтобы вводить пин-код не потребовалось.

Однако, когда мужчина пошел на кассу с карточкой пассажирки, женщина перебралась на водительское кресло и скрылась на автомобиле.

Машину такси вскоре нашли, однако поиски угонщицы продолжаются.