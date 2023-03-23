Криминал 23 марта 2023, 18:57 Пьяная жительница ЯНАО угнала две машины

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Жительница Нового Уренгоя в Ямало-Ненецком автономном округе перебрала с алкоголем и угнала два автомобиля. Ее задержали сотрудники полиции. Об этом сообщил «Север-Пресс» со ссылкой на данные региональной Госавтоинспекции.

Женщина увидела незапертый автомобиль с ключами зажигания. Она воспользовалась невнимательностью хозяина и угнала машину. Однако автомобиль вскоре забуксовал в снегу, и автоледи решила его бросить. Спустя время сотрудники полиции получили еще одно сообщение об угоне.

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Угонщицу задержали. Против нее возбудили уголовное дело по факту неправомерного завладения автомобилем без цели хищения. Теперь ей грозит до пяти лет заключения.

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