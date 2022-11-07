Пьяная жительница Бурятии швырнула на пол младенца подруги во время ссоры | 360°

Криминал 07 ноября 2022, 18:33 Пьяная жительница Бурятии швырнула на пол младенца подруги во время ссоры СК: в Бурятии младенец получил перелом костей черепа из-за ссоры матери с пьяной подругой РИА "Новости"

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Пятимесячная девочка попала в больницу в Бурятии с переломами костей черепа и и другими травмами. Мать ребенка обвинила в случившемся свою подругу. По ее словам, женщина во время ссоры демонстративно схватила младенца и с силой швырнула на пол, сообщили в региональном СК РФ.

Пострадавшая девочка находится в Детской республиканской клинической больнице, куда ее доставили ранним утром 5 ноября. По факту случившегося возбудили дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенного в отношении малолетнего.

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Следователи предварительно установили, что девочку бросила на пол пьяная подруга ее матери. Подозреваемой 24 года. На допросе она дала подробные показания об обстоятельствах происшествия, добавили в ведомстве. На основании собранных доказательств ей уже предъявили обвинение. Решается вопрос об избрании меры пресечения женщине.

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По информации СУ СК, последние два года обвиняемая жила в одном доме вместе с подругой селе Кома. Обе воспитывали своих маленьких детей, нигде не работали, жили на детские пособия и злоупотребляли спиртным.

В ночь на 5 ноября они собрались на кухне и снова стали распивать алкоголь. Внезапно между ними вспыхнула ссора, женщины начали оскорблять друг друга. После обвиняемая пошла в зал, где спали дети, взяла на руки дочь подруги, а затем демонстративно с силой кинула грудного ребенка на пол.

Врачи диагностировали у девочки многочисленные травмы, в том числе и переломы костей черепа. Обвиняемая в беседе с «360» заявила, что представила свою версию случившегося правоохранителям, но от каких-либо других комментариев отказалась.