Пьяная женщина напала с ножом на супруга в Хабаровском крае

Жительница района имени Лазо (Хабаровский край) убила своего супруга во время застолья. Она нанесла ему три удара ножом в грудь. Об этом сообщило «Транссибинфо» со ссылкой на пресс-службу администрации района имени Лазо.

Ситуация произошла в селе Кондратьевка. Во время распития алкогольных напитков между супругами возник конфликт. Женщина набросилась на супруга с ножом и нанесла ему три удара. После нападавшая выбросила оружие за печь. После этого она легла спать.

Спустя несколько часов к ним в гости зашел знакомый. Он вызвал скорую помощь. Врачи доставили пострадавшего в районную больницу. Против подозреваемых возбудили уголовное дело. Ей грозит до десяти лет лишения свободы, передал сайт kp.ru.