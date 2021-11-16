Пьяная женщина избила полицейского рулоном обоев в ХМАО
СК по ХМАО: возбуждено уголовное дело из-за нападения на полицейского
Пьяная женщина напала на полицейского с рулоном обоев в ХМАО. Об этом сообщило агентство Ura.ru.
Уточняется, что она сама вызвала полицию, так как увидела в квартире «подозрительные предметы».
«Действия участкового вызвали у нее недовольство, и она нанесла несколько ударов рулоном обоев по телу представителя власти», — рассказали в Следственном комитете.
На женщину завели уголовное дело. Теперь ей грозит арест, либо штраф.