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    16 ноября 2021, 20:34

    Пьяная женщина избила полицейского рулоном обоев в ХМАО

    СК по ХМАО: возбуждено уголовное дело из-за нападения на полицейского

    Дарья Морозова

    Пьяная женщина напала на полицейского с рулоном обоев в ХМАО. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

    Уточняется, что она сама вызвала полицию, так как увидела в квартире «подозрительные предметы».

    «Действия участкового вызвали у нее недовольство, и она нанесла несколько ударов рулоном обоев по телу представителя власти», — рассказали в Следственном комитете.

    На женщину завели уголовное дело. Теперь ей грозит арест, либо штраф.