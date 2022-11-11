Криминал 11 ноября 2022, 02:33 Пьяная женщина избила 16-летнюю дочь утюгом в Ленинградской области

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Жительница Ленинградской области избила свою 16-летнюю дочь утюгом и проводом. Об этом сообщило издание 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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По данным газеты «Московский комсомолец», в момент совершения преступления женщина была пьяна. Пострадавшая попала в больницу с множеством травм. Врачи диагностировали у нее черепно-мозговую травму и множество ссадин по всему телу.