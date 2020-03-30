Пьяная воспитательница зарезала отца в Москве

Семейные разборки на севере Москвы привели к смерти 65-летнего пенсионера. Его убила пьяная дочь. По данным источника «360», она работала воспитательницей в одном из столичных детских садов.

ЧП случилось в ночь с субботы на воскресенье, 29 марта. В полицию поступило сообщение о том, что в одной из квартир на Анадырском проезде мужчину ранили ножом. На место приехали сотрудники МВД и скорая помощь.

Медики пытались спасти пострадавшего, но он скончался на месте. Полицейские задержали в этой же квартире его 37-летнюю дочь-воспитателя. Известно, что между ней и отцом случился конфликт. Пьяная женщина ударила папу в грудь ножом. Оружие нашли на месте убийства. Следователи забрали его и еще несколько улик.

ГСУ СК РФ по Москве возбудил уголовное дело об убийстве. Воспитательница находится на допросе у следователей. Расследование продолжается.