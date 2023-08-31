Криминал 31 августа 2023, 16:12 Пьяная ссора закончилась поножовщиной в Тобольске

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В Тобольске задержали 22-летнего парня, которого подозревают в убийстве знакомого. Об этом Ura.ru сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

Предположительно, молодой человек выпивал со своим 41-летним знакомым. Но застолье быстро переросло в ссору и драку. Молодой участник конфликта схватил нож и несколько паз ударил им оппонента. От полученных травм он скончался на месте. Подозреваемого задержали, возбуждено уголовное дело.

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