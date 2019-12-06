Пьяная школьница покусала полицейских в Чебоксарах

По данным издания, в конце сентября двое автоинспекторов задержали пьяную школьницу с подругой, которые пили пиво на общественной остановке. «Дни.ру» рассказали, что 17-летняя девушка покусала правоохранителей и ударила одного из них ногой по лицу. В отношении агрессивного подростка возбудили уголовное дело. Оказалось, что она уже привлекалась к ответственности за распитие спиртного в общественном месте. Тогда ее оштрафовали на 500 рублей.