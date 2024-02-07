Криминал 07 февраля 2024, 14:44 Пьяная пермячка зарезала приятеля и сожгла его жену, пытаясь скрыть убийство

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Жительницу Кунгурского округа заподозрили в жестоком двойном убийстве. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на СУ СКР по Пермскому краю.

Предположительно, 4 февраля, 39-летняя женщина выпивала с приятелем. Однако застольная беседа переросла в ссору, и гостья зарезала мужчину. Потом, опасаясь, что ее привлекут за убийство, пермячка подожгла дом, в котором спала жена жертвы. В результате в пожаре погибла и супруга убитого.

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Несмотря на все старания, женщину задержали и заключили под стражу. В ближайшее время ей предъявят обвинения в убийстве двух человек.

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