Криминал 20 декабря 2022, 12:27 Пьяная москвичка выбросила из окна собаку и попала под уголовное дело МВД Москвы завело дело против выбросившей из окна собаки женщины Пресс-служба МВД

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Жители дома на улице Горчакова в московском районе Южное Бутово сообщили, что соседка с пятого этажа выбросила из окна свою собаку. Как сообщила пресс-служба столичного главка МВД, прибывшие на место полицейские выяснили, что владелица собаки находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Нетрезвую собачницу доставили в отделение полиции для разбирательства, а пострадавшее животное — к ветеринару.

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В ходе допроса задержанная призналась, что не помнит, как выбросила собаку из окна. По словам женщины, в провалах в памяти виноват алкоголь. В содеянном она раскаивается.

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Осмотревшие собаку ветеринары отметили, что травмы у животного очень серьезные, но оперативная госпитализация позволила ее спасти.

В отделе дознания против владелицы собаки завели уголовное дело за жестокое обращение с животными. В качестве меры пресечения с нее взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Собаке уже подобрали новых хозяев. После окончательного выздоровления животное переедет в новый дом.