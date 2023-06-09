09 июня 2023, 14:50
Пьяная москвичка напала на мужа с ножом во время ссоры
Прокуратура Москвы: на севере столицы пьяная женщина ранила мужа ножом в живот из-за ссоры
Пьяная жительница одного из домов на улице Героев Панфиловцев поссорилась с мужем и нанесла ему множество ударов ножом в живот, рассказали в прокуратуре Москвы.
Раненого 57-летнего мужчину доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. Женщину обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью и заключили под стражу.
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Ранее в подмосковных Химках мужчина зарезал соседа из-за бытовой ссоры.
Прокуратура РФ
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Москва 2023
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