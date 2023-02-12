Криминал 12 февраля 2023, 03:42 Пьяная мать попыталась забить сына молотком в Ленинградской области РЕН ТВ: 54-летняя женщина попыталась убить сына молотком в Ленобласти РИА «Новости»

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Мать попыталась убить своего сына при помощи молотка. О происшествии в Ленинградской области рассказали на сайте телеканала РЕН ТВ.

Как стало известно, несколько дней назад в одну из больниц поступил 28-летний мужчина с множественными травмами головы. Выяснилось, что его избила собственная мать.

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По данным телеканала, 54-летняя женщина нанесла сыну раны молотком. Сейчас он в больнице с ушибом мозга, черепно-мозговой травмой, проломленным виском и сломанным носом. Кроме этого, у него рана в районе ключицы.

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Нападавшую задержала полиция.

Автор статьи добавил, что в прошлом пострадавший мужчина был подозреваемым по уголовному делу — он угрожал убийством в отношении своего родственника. Дело быстро прекратили после примирения сторон.

Ранее стало известно, что жителя Пензенской области будут судить по обвинению в убийстве своей пожилой матери. По данным следствия, она попросила своего сына помочь ей по дому. Тот был нетрезв, поэтому на просьбу разозлился, а затем избил пенсионерку и задушил ремнем от брюк.