Пьяная компания зарезала приятеля и выбросила его из окна 9-го этажа в Подмосковье

Для 42-летнего уроженца Узбекистана пьяная вечеринка в съемной квартире в Балашихе закончилась гибелью. Его знакомые сначала ударили его чем-то острым в спину, а потом выбросили с девятого этажа.

Как рассказал «360» источник в правоохранительных органах, инцидент произошел 10 мая в районе 16:20.

Тело мужчины обнаружили с характерными после падения с большой высоты травмами. Судебно-медицинская экспертиза показала, что до падения ему нанесли колото-резаное ранение спины. Полицейские установили подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались два неработающих мужчины, один из которых и был зарегистрирован в квартире, где все произошло. Оба они земляки погибшего.

Местный охранник рассказал, что это была шумная компания. Несколько дней подряд люди уходили из квартиры глубокой ночью. После падения, по словам собеседника, у погибшего «разлетелись все мозги».

Полицейские восстановили предварительную картину событий: во время попойки мужчины что-то не поделили, погибшего ударили чем-то острым в спину и сбросили вниз. Подозреваемых в преступлении задержали и доставили в следственное отделение.