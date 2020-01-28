Пьяная компания устроила погоню с аварией в Краснодарском крае
В Краснодарском крае задержаны двое парней, которые устроили погоню, закончившуюся ДТП. Об этом сообщил портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
По данным издания, авария произошла накануне на участке дороги Тбилисская — Нововладимировская. Выяснилось, что между пассажирами ГАЗели и пьяной компанией на ВАЗ-2110 возник конфликт.
Молодые люди решили догнать микроавтобус, но не справились с управлением и вписались в машину. В результате ГАЗель сгорела, а четыре пассажира и водитель легковушки получили травмы. Сотрудники полиции поймали виновников столкновения. Возбуждено уголовное дело. Следующие пять лет задержанные могут провести за решеткой.