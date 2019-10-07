Пьяная компания ходила с мачете по парковке ТРЦ «Крокус Экспо»
Подозрительную компанию заметили вечером 5 октября. Среди них были одна женщина и трое мужчин. Все они оказались нетрезвыми и вели себя агрессивно. В руках у одного из них было мачете.
Группа пыталась скрыться, но их остановили стражи порядка. Выяснялось, что трое их них — приезжие из Ростовской области. Четвертый приятель — москвич. Возраст молодых людей — от 24 до 29 лет.
Они рассказали, что утром 5 октября на машине приехали из Ростовской области и поселились в отеле «Аквариум» (находится на территории ТРЦ «Крокус Экспо»). Полицейские осмотрели их номер и нашли там три пистолета, два ружья, мачете. Все оружие было заряжено. Также стражи порядка нашли в комнате сверток с неопределенным веществом. Его масса составила три грамма.
Все предметы и вещество отправлены на экспертизу.