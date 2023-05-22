22 мая 2023, 07:39
Пьяная девушка зарезала своего сожителя на юго-востоке Москвы
Прокуратура Москвы: на юго-востоке Москвы пьяная женщина убила сожителя ударом ножа
В Москве женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры зарезала своего 32-летнего сожителя. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.
«25-летняя женщина <…> в ходе ссоры со своим 32-летним сожителем взяла в руку нож, которым нанесла ему не менее одного удара в область брюшной полости», — уточнили в надзорном ведомстве.
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От проникающего ранения мужчина скончался на месте. Пьяную женщину задержали, она признала свою вину. Убийство произошло в квартире жилого дома на улице Шоссейной.
Расследование дела взяла на контроль Люблинская межрайонная прокуратура. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос заключении фигурантки под стражу.
Ранее жительница села Толька Красноселькупского района ЯНАО зарезала сожителя, который ее избивал. Чтобы защититься от кулаков, подозреваемая схватила нож и ударила им мужчину в живот.
Убийства
Прокуратура РФ
Москва 2023
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