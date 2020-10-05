Пьяная девушка разнесла амурский автовокзал после ссоры с родными. Видео

Автовокзал амурского Завитинска разгромили. Пьяная девушка разбила стекла, перевернула мебель и цветы в помещении. Ее личность удалось установить.

О погроме стало известно в ночь на 4 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Амурской области. На появившихся с места происшествия кадрах видно, что помещение завалено осколками стекла, а на полу лежат разбитые цветочные горшки. Сейф автовокзала, судя по видео, остался нетронутым, как и компьютерная техника.

К случившемуся, как выяснила полиция, причастна девушка 2001 года рождения. Она объяснила, что была сильно пьяна, поссорилась с родственниками и решила избавиться от негатива. Эмоции она выплеснула на автовокзале.

В ОМВД по Завитинскому району начали доследственную проверку. По ее результатам примут процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством. Устанавливается нанесенный девушкой ущерб.

В Красногорске в ночь на 3 октября погром устроили в детском саду № 10. Неизвестный мужчина разбил окна, унитазы и раскидал мебель.