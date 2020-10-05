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    05 октября 2020, 13:12

    Пьяная девушка разнесла амурский автовокзал после ссоры с родными. Видео

    Александра Ломейко, Мария Бокарева

    Автовокзал амурского Завитинска разгромили. Пьяная девушка разбила стекла, перевернула мебель и цветы в помещении. Ее личность удалось установить.

    О погроме стало известно в ночь на 4 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Амурской области. На появившихся с места происшествия кадрах видно, что помещение завалено осколками стекла, а на полу лежат разбитые цветочные горшки. Сейф автовокзала, судя по видео, остался нетронутым, как и компьютерная техника.

    К случившемуся, как выяснила полиция, причастна девушка 2001 года рождения. Она объяснила, что была сильно пьяна, поссорилась с родственниками и решила избавиться от негатива. Эмоции она выплеснула на автовокзале.

    В ОМВД по Завитинскому району начали доследственную проверку. По ее результатам примут процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством. Устанавливается нанесенный девушкой ущерб.

    В Красногорске в ночь на 3 октября погром устроили в детском саду № 10. Неизвестный мужчина разбил окна, унитазы и раскидал мебель.

    Новости SMI.FM