Пистолеты Мauser и Bergmann-Bayard изъяли у жителя Москвы

Уточняется, что в квартире москвича обнаружили Мauser образца 1896 года калибра 7,63 миллиметра, Roth-Steyr 1909 года изготовления, Harrington&Richardson, Bergmann-Bayard, Savage, «Наган» и другое оружие. В целом было найдено 15 пистолетов. Также при обыске полицейские обнаружили более 90 патронов.

Весь арсенал изъяли, переписали и направили на исследование. Отмечается, что найденное оружие отсутствует в базе МВД РФ. По информации собеседника издания, коллекционер работает мастером производственного участка в «ГКНПЦ имени Хруничева».