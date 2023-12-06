Криминал 06 декабря 2023, 18:22 Пистолеты, карабин, ружье и свыше 1,6 тысячи патронов нашла полиция в квартире москвича Полицейские нашли в квартире москвича три пистолета-пулемета и 1600 патронов Фото: пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве

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В Москве в квартире 62-летнего жителя на улице Касаткина нашли и изъяли три пистолета-пулемета и 1600 патронов. Мужчину задержали по подозрению в незаконном хранении орудия и боеприпасов, сообщили в пресс-службе МВД.

По данным правоохранительных органов, пистолеты-пулеметы были переделаны самодельным способом путем замены штатного ствола для стрельбы. Также полицейские нашли 1600 патронов разного калибра, карабин и охотничье ружье, составные части огнестрельного оружия, тиски для фиксации деталей и пять предметов, похожих на пистолеты.

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Против мужчины возбудили дело по части первой статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации. Его отпустили под подписку о невыезде.

Ранее в Москве задержали мужчину, которого подозревают в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Во время осмотра квартиры полицейские обнаружили и изъяли у него пистолет и 558 патронов.