Пистолеты, глушители и патроны нашли у жителя Орехово-Зуева

Подмосковные полицейские провели обыск в доме одного из жителей Орехово-Зуева и нашли большое количество оружия. Правоохранители изъяли пистолеты, глушители и патроны.

Обыск в доме у безработного мужчины проходил утром 3 сентября, сообщил «360» источник в правоохранительных органах. Перед визитом к жителю полицейские получили необходимое постановление судьи. В доме нашли пистолеты В92KURS, ECOL BOTAN EBT, STALKER-М 906 и револьвер ECOL Vaiper 2,5. У всего оружия была изменена конструкция.

Кроме того, в сарае были обнаружены пистолеты с маркировочными обозначениями МР-371, МЦ 57 С 9686, UMAREX Brigadier Mod 96, Р-446 VIKING. Еще полицейские нашли самодельные глушители без каких-либо маркировок.

Изъятое оружие передали на экспертизу, которая установила, что пистолет с маркировочным обозначением Р-446 VIKING переделали из макета массогабаритного Р-446 VIKING. Пистолет оказался пригоден для стрельбы. Специалисты выяснили, что 16 патронов из представленных были самодельными, а три относятся к категории боеприпасов.

Против мужчины завели уголовное дело. Все остальные пистолеты и патроны также отправили на экспертизу. После завершения расследования будет решаться вопрос о мере пресечения.