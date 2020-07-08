Пистолет и патроны нашли у петербургского пенсионера
В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении 69-летнего местного жителя, у которого в квартире нашли боеприпасы и оружие. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
По данным издания, в прошлые выходные правоохранители нашли в одной из квартир на улице Тухачевского 17 патронов и огнестрельный пистолет. Их владельцем оказался местный пенсионер. По его словам, он купил оружие и боеприпасы 20 лет назад для личного пользования.