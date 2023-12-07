Криминал 07 декабря 2023, 18:26 Пистолет и 700 патронов нашли полицейские в квартире москвича Полиция нашла пистолет, 700 патронов и 6 банок с порохом в доме на юге Москвы Фото из архива «МВД Медиа»

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В районе Орехово-Борисово в Москве задержали 56-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном хранении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. В том числе в его квартире нашли пистолет и 700 патронов. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МВД.

Во время обыска по месту проживания задержанного обнаружили и изъяли пистолет марки ПМ-СХ, переделанный в огнестрельный, два предмета, похожих на короткоствольное и автоматическое стрелковое оружие, два магазина, около 700 патронов и примерно 1,4 килограмма бездымного пороха. Правоохранители начали экспертизу найденных предметов.

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Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье о незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ. На время расследования фигуранта отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее московская полиция нашла пистолеты, карабин, ружье и свыше 1,6 тысячи патронов в квартире другого москвича.