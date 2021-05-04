Письмо Петра Великого выставили на торги почти за 3 млн рублей

Рукописное письмо Петра Великого, которое он адресовал князю Василию Долгорукому, выставили на аукцион почти за три миллиона рублей. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на сайт аукционного дома «Литфонд».

В письме царь говорил о Булавинском восстании, которое происходило на юге России. «Роспись, кому быть: Бахметев со всем. С Воронежа 400 драгун. С Москвы полк драгунской фон Делдипа, да пехотной новой. Шидловской со всею бригадою, также из Ахтырского и Сумскова полков», — говорится в письме. Его стартовая цена 2,8 миллиона рублей.