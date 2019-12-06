«Ремонт не закончен, а деньги непонятно где»: писательница Александра Маринина подала в суд на строителей
Александра Маринина заказала у строительной бригады ремонт. Прораб Сергей Пушкарев с удовольствием взялся за работу. Стороны заключили договор на 10 миллионов рублей. Сюда входят и сами работы, и закупка материалов, а также приобретение мебели и текстиля. Вот только в сроки подрядчики не уложились, тогда писательница решила порвать бумаги.
«Ремонт закончен не был, а деньги, которые предназначены для комплектации, вообще неизвестно где. Никаких документов по поводу того, в каких фирмах заказана мебель, за какие суммы она заказана, нам представлено не было», — пожаловалась Александра Маринина.
По словам писательницы, Сергей Пушкарев не смог ответить ей, куда делись четыре миллиона рублей. Писательница заручилась поддержкой адвоката и пошла в суд. Судья признал правоту Марининой и постановил вернуть деньги.
Бригадир решение оспаривать не стал, но и денег пока не вернул, говорит Александра Маринина. «А где я их могу взять? Забрать зарплату у рабочих? Договор был исполнен», — сказал Сергей Пушкарев.
Претензии писательницы необоснованны, считает прораб. Однако адвокат Марининой уверен в обратном. «Были эпизоды завышения цен на ряд поставленных товаров. Присвоены Пушкаревым четыре миллиона рублей», — заявил адвокат Максим Пешков.
С такой формулировкой Александра Маринина несколько раз обращалась в полицию, но, по ее словам, в возбуждении дела отказали, так как не увидели состава преступления. Писательница сдаваться не намерена, она продолжит писать заявления.
Что касается недобросовестных подрядчиков, то эксперты советуют искать проверенные компании, а если уж надо сэкономить, тогда искать мастеров лучше на сервисах-агрегаторах. Важно обращать внимание на отзывы, а вот частные объявления лучше обходить стороной.