«Ремонт не закончен, а деньги непонятно где»: писательница Александра Маринина подала в суд на строителей

Известная писательница Александра Маринина сама стала героем детективной истории. Она наняла ремонтную бригаду, которая, по ее словам, сорвала сроки. В итоге Маринина решила разорвать договор, однако, уверяет писательница, прораб отказался вернуть деньги.

Александра Маринина заказала у строительной бригады ремонт. Прораб Сергей Пушкарев с удовольствием взялся за работу. Стороны заключили договор на 10 миллионов рублей. Сюда входят и сами работы, и закупка материалов, а также приобретение мебели и текстиля. Вот только в сроки подрядчики не уложились, тогда писательница решила порвать бумаги.

«Ремонт закончен не был, а деньги, которые предназначены для комплектации, вообще неизвестно где. Никаких документов по поводу того, в каких фирмах заказана мебель, за какие суммы она заказана, нам представлено не было», — пожаловалась Александра Маринина.

Источник фото: телеканал «360»

По словам писательницы, Сергей Пушкарев не смог ответить ей, куда делись четыре миллиона рублей. Писательница заручилась поддержкой адвоката и пошла в суд. Судья признал правоту Марининой и постановил вернуть деньги.

Бригадир решение оспаривать не стал, но и денег пока не вернул, говорит Александра Маринина. «А где я их могу взять? Забрать зарплату у рабочих? Договор был исполнен», — сказал Сергей Пушкарев.

Претензии писательницы необоснованны, считает прораб. Однако адвокат Марининой уверен в обратном. «Были эпизоды завышения цен на ряд поставленных товаров. Присвоены Пушкаревым четыре миллиона рублей», — заявил адвокат Максим Пешков.

Источник фото: телеканал «360»

С такой формулировкой Александра Маринина несколько раз обращалась в полицию, но, по ее словам, в возбуждении дела отказали, так как не увидели состава преступления. Писательница сдаваться не намерена, она продолжит писать заявления.

Что касается недобросовестных подрядчиков, то эксперты советуют искать проверенные компании, а если уж надо сэкономить, тогда искать мастеров лучше на сервисах-агрегаторах. Важно обращать внимание на отзывы, а вот частные объявления лучше обходить стороной.