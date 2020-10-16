Писателя Стародубцева заподозрили в педофилии и арестовали

Меру пресечения для Стародубцева избрал Хорошевский суд Москвы, удовлетворив поданное следователями ходатайство. Писателю вменяют пункт «а» части 3 статьи 132 УК РФ — насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Следствие предполагает, написал Mash, что Стародубцев 13 лет назад развратил 11-летнюю девочку. В полицию о случившемся она заявила только во взрослом возрасте.

Издание пишет, что писатель занимался растлением детей вместе с другом. Сотрудники правоохранительных органов проверяют его на причастность к другим подобным эпизодам.

Как уточнил сайт mk.ru, Стародубцева вместе с приятелем подозревают в трех аналогичных преступлениях 12-летней давности. Якобы педофилы находили своих жертв через одиноких матерей.

Представители писателя, уточнила «Газета.ru», пока не дали официальных комментариев о задержании.

Дмитрий Стародубцев известен как автор книги «В поисках оргазма». Он был одним из первых рекламщиков в стране и в 90-е участвовал в PR-кампании Бориса Ельцина.