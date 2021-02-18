Девятилетняя девочка из Читы в ТikТоk пожаловалась, что пьяный сосед стучит в квартиру. Позже он взял оружие и через дверь застрелил ребенка. Как рассказала «360» жительница этого дома, подозреваемый известен буйным характером и любовью к выпивке.

Это Баранчуков Вася. У него была семья, разошелся. Во втором классе, по-моему, мальчик (сын — прим. ред.) учится. У него (Василия — прим. ред.) трепанация черепа была. Не знаю, почему он так сделал. Пил, буянил. Летом видела постоянно пьяным. Он с матерью живет соседка.

Убийство произошло вечером 17 февраля в Железнодорожном районе Читы, об этом сообщило региональное управление СК РФ на своем сайте. Школьница записала видео за 20 минут до гибели.

Отец девочки рассказал, что у них в квартире шел ремонт. Пьяный сосед зашел к нему и ругался, но глава семейства его быстро выпроводил. Как раз в это время дочка читинца записала TikTok, в котором призналась, что ей страшно.

«У меня жесть история. У нас там сосед, он там пьяный. Он стучится к нам в дверь. <...> Мне страшно. Я с братом младшим, старший ремонт делает. Папа ушел в магазин», — рассказала школьница в видео.

В какой-то момент 33-летний сосед постучался снова, но тихо. Школьница подумала, что за ней пришла подруга, и пошла ее встречать. В этот момент сосед выстрелил. Она скончалась на месте. В этот момент в квартире находились другие дети. Соседа задержали, открыто уголовное дело по статье УК РФ «Убийство малолетнего».

Следователи намерены добиваться его ареста. Слушание по этому вопросу пройдет утром 19 февраля в Железнодорожном районном суде Читы.