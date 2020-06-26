Пикапер выманил у женщины 2 млн рублей в Красноярске

По данным телеканала «Царьград», мужчина представился врачом из Германии. Между ними завязался роман по переписке. В какой-то момент мошенник заявил, что отправил женщине дорогой подарок и попросил ее оплатить «растаможку». В общем сложности женщина перевела ему два миллиона рублей, которые взяла в кредит. Когда ухажер исчез, а подарка пострадавшая не дождалась, она пошла в полицию.

На преступника завели уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», но предупредили женщину, что найти его маловероятно.