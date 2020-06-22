Петра Верзилова арестовали на 15 суток за мат

Участнику арт-группы «Война» и Pussy Riot Петра Верзилова назначили арест на 15 суток. Его обвинили в мелком хулиганстве, сказано в решении суда.

22 июня стало известно, что Верзилов задержан. Утром этого же дня к Верзилову в ОВД «Мещанское» приехали Члены Общественной наблюдательной комиссии, которые посмотрели, как соблюдаются права задержанного.

Наблюдателям Верзилов рассказал, что после опроса на него якобы напал неизвестный. Тогда активист и был задержан полицией. Затем было проведено медицинское освидетельствование. Никаких травм ни у Верзилова, ни у молодого человека, который вступил в конфликт в задержанным, найдено не было. В итоге на активиста был составлен протокол о мелком хулиганстве. Как объяснил адвокат задержанного Леонид Соловьев, документ о правонарушении был составлен из-за того, что Верзилов неоднократно ругался матом.

Суд назначил издателю «Медиазоны» арест на 15 суток по делу о нецензурной брани в общественном месте.