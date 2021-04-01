Петербужец получил год тюрьмы за убийство в магазине

Невский районный суд Петербурга 31 марта озвучил приговор жителю города, который убил другого мужчину в магазине. Потерпевший умер через несколько дней в больничной палате.

Петербуржца признали виновным в приченении смерти по неосторожности, рассказали «Невские новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Суд посчитал, что подсудимый нанес мужчине удар в магазине, не предвидев, что тот может умереть от его действий. Через несколько дней пострадавший скончался в Александровской больнице от открытой черепно-мозговой травмы с тяжелым ушибом головного мозга.

Подсудимый полностью признал вину. Суд взял во внимание, что у мужчины есть двое несовершеннолетних детей и мать-инвалид, а у него самого есть ряд тяжких заболеваний. Ранее он не раз был судим и отбывал наказание в тюрьме, состоял на учете в наркодиспанцере. Суд назначил наказание в виде лишения свободы на один год в исправительной колонии общего режима.