Петербуржцы взяли у банка 6 млн по подложным документам

Злоумышленники взяли кредиты в банке на проспекте Непокоренных. Они предоставили служащим неверные данные, в том числе информацию о недвижимости, которую ранее украли. Банк выдал им в сумме более шести миллионов рублей. Это произошло не позднее декабря 2016 года.

За четыре годы мужчина и две женщины так и не вернули деньги.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Оперативники устанавливают местоположение правонарушителей.