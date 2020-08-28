Петербуржцы взяли у банка 6 млн по подложным документам
Три жителя Санкт-Петербурга взяли в банке кредиты на шесть миллионов рублей, предоставив подложные документы. Об этом сообщило информационное агентство «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Злоумышленники взяли кредиты в банке на проспекте Непокоренных. Они предоставили служащим неверные данные, в том числе информацию о недвижимости, которую ранее украли. Банк выдал им в сумме более шести миллионов рублей. Это произошло не позднее декабря 2016 года.
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