Петербуржцы пытались зарезать охранника магазина, чтобы не платить за рыбу

Жители Петербурга хотели уйти из магазина без оплаты покупок. Вмешался охранник, но его ударили ножом. Видео попало в распоряжение «360».

Конфликт произошел в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Драку зафиксировали камеры видеонаблюдения магазина «Перекресток» в ТЦ «Норд».

Охранник задержал двоих неизвестных, которые пытались выйти из магазина без оплаты покупки. Они приобрели рыбу.

На видео показано, как двое мужчин набросились на охранника. Они вывернули стражу порядка руки. После недолгой перепалки нападавшие достали ножи. Один из мужчин порезал охраннику шею.

Дальнейшее развитие событий пока выясняется.