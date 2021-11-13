Петербуржцы простились с погибшим при задержании сотрудником СОБР

Церемония прощания с погибшим при задержании сотрудником СОБР, подполковником полиции Евгением Захаровым прошла в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора города.

«Мы прощаемся с Евгением Михайловичем Захаровым — настоящим офицером, человеком светлым и честным. Он обеспечивал безопасность жителей нашего города и до конца выполнил свой долг», — привела пресс-служба слова главы города Александра Беглова.

Губернатор отметил, что местные власти оказали семье погибшего материальную помощь. Также они помогают родственникам решить вопрос об улучшении жилищных условий. От имени правительства города Беглов выразил соболезнования родным и близким Захарова.

На церемонии прощания присутствовали командующий Северо-Западным округом войск национальной гвардии Павел Дашков, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и другие.

Подполковник Захаров погиб 9 ноября при задержании телефонных мошенников. Злоумышленник насмерть сбил его на Пулковском шоссе, а затем скрылся. Водителя удалось найти и задержать. Правоохранители завели уголовное дело о покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов.