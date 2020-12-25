Петербуржцу присудили 260 часов обязательных работ за выброшенную из окна собаку
Завершился суд на жителем Санкт-Петербурга, который осенью 2019 года выбросил из окна собаку. Ему назначили 260 часов обязательных работ. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.
Уточняется, что мужчина сделал это из хулиганских побуждений. В результате собака породы питбуль упала с четвертого этаже и получила серьезные травмы. Врачам все же удалось спасти пса.
Злоумышленника судили по статье «Жестокое обращение с животными». Его приговорили к 260 часам обязательных работ.