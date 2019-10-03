Петербуржцев осудят за ложные рецепты на получение психотропов

Стражи порядка выяснили, что двое злоумышленников с января 2018 года по март 2019 года подделывали рецепты. Они ставили фальшивые штампы, чтобы незаконно купить лекарства, которые содержали в себе психотропные вещества. Затем преступники продавали поддельные документы.

Прокурор направил уголовное дело в мировой суд Невского района.