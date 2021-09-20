Петербуржца заподозрили в убийстве соседа

В Санкт-Петербурге задержали местного жителя, которого заподозрили в убийстве соседа по даче. Об этом сообщили «Невские новости».

По словам очевидцев, в минувшую субботу в садовом товариществе «СКА» произошла перестрелка. По предварительной информации, 41-летний мужчина вместе с другом преградил соседу дорогу к участку. Они пригрозили петербуржцу пистолетом. Возникла потасовка, в ходе которой мужчина отобрал у них пистолет и выстрелил одному из оппонентов в ногу. Другого он ранил в спину. Ранение оказалось смертельным. Возбуждено уголовное дело.