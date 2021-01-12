Петербуржца заподозрили в развращении дочери своей жены

По данным издания, за помощью к правоохранителям обратилась жительница поселка Понтонный. Она обвинила мужа в развращении своей дочери. По ее словам, это происходило с 2018 по 2021 год. Накануне мужчину задержали и составили в его отношении административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.