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    09 февраля 2021, 16:55

    Петербуржца заподозрили в отравлении новорожденной дочери наркотиками

    Дарья Морозова

    Уголовное дело завели на петербуржца из-за того, что он дал новорожденной дочери наркотики. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на сайт Следственного комитета.

    Уточняется, что девочке всего полтора месяца. По версии следствия, ее отец пил и сам употреблял запрещенные препараты. В какой-то момент он решил подмешать их ребенку в детскую смесь.

    Девочку госпитализировали, сейчас с ней все нормально. Подозреваемого задержали и завели на него уголовное дело.