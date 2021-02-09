Петербуржца заподозрили в отравлении новорожденной дочери наркотиками

Уголовное дело завели на петербуржца из-за того, что он дал новорожденной дочери наркотики. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на сайт Следственного комитета.

Уточняется, что девочке всего полтора месяца. По версии следствия, ее отец пил и сам употреблял запрещенные препараты. В какой-то момент он решил подмешать их ребенку в детскую смесь.

Девочку госпитализировали, сейчас с ней все нормально. Подозреваемого задержали и завели на него уголовное дело.